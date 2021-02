Der aktuelle Vertrag zum Stadtbusverkehr läuft zwar erst Ende 2023 aus, doch die ersten Schritte bei der Planung für die Neuvergabe laufen schon. Die Stadt will auch die Öffentlichkeit einbinden.

Konkrete Termine für die Öffentlichkeitsbeteiligung nennt die Stadt zwar noch nicht, ein Lenkungskreis habe sich jedoch bereits mit Grundlegendem zur Konzeption befasst, heißt es in der Vorlage zur Bauausschusssitzung am kommenden Dienstag. Dann will die Stadtverwaltung das Gremium über die anstehenden Schritte zur Neuvergabe des Nahverkehrskonzepts vorstellen.

Von der Bürgerbeteiligung erhofft sich die Verwaltung unter anderem „eine möglichst hohe Akzeptanz für die Ergebnisse“. Zudem sollen Ideen für ein Konzept „des öffentlichen Verkehrs für morgen“ einfließen. Die Verwaltung will nach eigenen Angaben „mit einem breiten Methodenmix“ alle Bevölkerungsgruppen ansprechen. Die Beteiligung soll in drei Phasen erfolgen, die aufeinander aufbauen und sich an den „gegebenen zeitlichen Restriktionen“ orientieren.

Fristen zu beachten

Bei der Neuvergabe der Busbündel gilt es laut Verwaltung europarechtliche Fristen zu beachten. Diese erforderten ein Verfahren, das mit einer „Vorabbekanntmachung“ beginne. „In dieser definiert die Stadt Speyer das aus ihrer Sicht zukünftig erforderliche und gewünschte Verkehrsangebot, welches sie mit der Vergabe zu realisieren und damit auch zu finanzieren beabsichtigt“, erläutert die Verwaltung.

Die Vorabbekanntmachung könne frühestens 27 Monate vor Vertragsbeginn veröffentlich werden, laut Stadt sollte das wegen nachfolgender Fristen jedoch nicht später als 24 Monate vorher geschehen, also im Dezember 2021. Die Ausschreibung dürfe frühestens zwölf Monate nach der Vorabbekanntmachung starten.

Fachgutachter prüft

Die Stadt hat nach eigener Mitteilung einen Fachgutachter beauftragt, der sich mit Fragen rund um die Umstellung des Busverkehrs auf emissionsarme Antriebe auseinandersetzen soll. Darüber hinaus prüfe die Stadt, ob die Stadtwerke für ein Betreibermodell zur Verfügung stehen.

Die Zeitschiene der Verwaltung sieht vor, dass Eckpunkte des neuen Buskonzepts – das unter anderem Vorgaben zur Linienführung durch die Fußgängerzone und zur Rolle des Postplatzes enthalten soll – spätestens am 16. September dieses Jahres im Stadtrat beschlossen werden müssten. Über das ausformulierte Stadtbuskonzept solle das Gremium spätestens am 16. Dezember entscheiden.

Termin