Unter dem Titel „Ist da jemand?“ ist im Verlagshaus Speyer eine Gebetsbiografie von Pfarrer Ludwig Burgdörfer erschienen. Verlag und Autor stellen das neue Buch am Dienstag, 7. Dezember, um 19 Uhr in der Gedächtniskirche Speyer mit einer Lesung vor.

Die Einführung übernimmt Oberkirchenrätin Marianne Wagner, Dekan Markus Jäckle moderiert. Die musikalische Leitung hat Landeskirchenmusikdirektor Robert Sattelberger. Die durch Corona erforderlichen Anmeldungen für die rund einstündige Veranstaltung bitte an: info@verlagshaus-speyer.de.

In seinem bisher persönlichsten Buch gibt Burgdörfer auf 160 Seiten Einblick in seine Zwiesprache mit Gott. Mit seinen Gedanken will der Autor die Leserinnen und Leser dazu anregen, auf eigene Spurensuche zu gehen. Alle Geschichten und Gebete spiegeln die Lebensgeschichte des Autors von Kindesbeinen an, einige stehen auch unter dem Eindruck zeitgeschichtlicher Ereignisse wie dem Flugtag von Ramstein oder besonderer Leidensgeschichten wie „Beten im Fritz-Walter-Stadion“. Im letzten Kapitel geht der Autor auf das „Beten mit Liedern“ ein, wozu er selbst fünf Lieder schrieb, die die Landauer Bezirkskantorin Anna Linß vertonte.

Autor vieler Bücher

Burgdörfer, bis 2019 Leiter des Missionarisch-Ökumenischen Dienstes (MÖD) der pfälzischen Landeskirche, stammt aus dem Donnersbergkreis, studierte in Bethel und Heidelberg Theologie und war Vikar in Neustadt.

Seine erste Pfarrstelle führte ihn nach Gundersweiler, anschließend war er Pfarrer und Dekan in Landau. 2002 übernahm der promovierte Theologe die Pfarrstelle für Volksmission und die Leitung des neu eingerichteten MÖD. Er ist Autor zahlreicher Bücher und seit Jahrzehnten Verkündigungssprecher im SWR.