Es liest sich so, als habe der Autor aus Speyer immer wieder „seine“ Stadt im Kopf gehabt, als er sein neuestes Werk verfasst hat. Hochschullehrer Peter Eichhorn hat „Provinz hat Potenzial“ vorgelegt. Es geht ihm um nicht weniger, als die perfekte Kommunalstruktur für Deutschland zu finden. Für ein Modell wirbt er ganz konkret.

Großstadt und Provinz sind aufeinander angewiesen. Sie profitieren beide voneinander. Voraussetzung: Jeder macht seine Aufgaben, setzt seine Vorteile und Möglichkeiten gewinnbringend und zum Nutzen für die jeweils andere Seite ein. Etwas salopp formuliert: frische Luft, mehr Platz, mehr persönliche Beziehung und Miteinander in der Provinz versus Beschäftigungschancen, Einkommenserzielung, Kaufmöglichkeiten und Chance auf Distanz in der Stadt.

Dieses Spannungsverhältnis bringt letztlich beide Seiten weiter, wenn sie es geschickt anstellen. Dann wird sozusagen ein Schuh draus. Und: Die Digitalisierung und das Internet helfen dabei. Wenn es denn vorhanden ist, funktioniert und richtig eingesetzt wird. Schnell zeigt sich: „Provinz hat Potenzial“. Das ist die These und zwangsläufig der Titel des neuen 69 Seiten starken Plädoyers aus der Feder von Peter Eichhorn. Der nach wie vor umtriebige und äußerst produktive Ökonom, Denker und Buchautor, Hochschullehrer und Dr. Dr. h.c. mult. aus der Domstadt, wird nicht müde, immer wieder für ein besseres Leben der Gemeinschaft zu kämpfen und nach der perfekten Struktur für das gelungene, weil am Gemeinsinn orientierte Miteinander zu suchen. Die Lösung, die Eichhorn an seinem Schreibtisch im Schatten der Speyerer Kathedrale gefunden hat, ist – wieder einmal – der Regionalkreis.

Modernes Märchen

Dorthin arbeitet Eichhorn sich im neuen Werk über 64 Seiten vor. Dabei entsteht ein modernes Märchen vom guten Menschen, der nur das Gute will und das auch noch gut macht. Eine Vision von einem Idyll in schönen Farben, das Hohe Lied auf die Provinz als Peters Wunderland. „Die Wertschätzung der Region zu erhöhen ist Aufgabe dieses Buches“, sagt der Autor im Vorwort. Eichhorn – ganz Wissenschaftler schlägt er als notwendige Leuchtturmprojekte eine Klinik und eine Hochschulgründung vor – analysiert, stellt klar, ordnet ein, vergleicht und belegt mit Beispielen, was funktionieren kann, wenn alle als ideale Partner mitmachen und alles perfekt zusammenpasst. Zu schön, um wahr zu werden.

Kein Wunder, dass der 81-jährige Eichhorn am Ende zu dem – seinem – Schluss kommt. „Regionalkreise als Wegweiser“ ist das zentrale Kapitel mit der Conclusio überschrieben. „Regionalkreise könnten Stadt-Umland-Probleme lösen helfen“, ist der Autor überzeugt. Aber sowas von – übrigens schon am Ende in seiner 93-Seiten-Schrift „Ohnmacht der Städte“ vom Dezember 2018. Zwei Jahre später liegt also Teil 2 seiner Gedanken über das Gemeinwesen der Zukunft vor. Der gelungene Clou ist dabei das letzte Kapitel mit dem Titel: „Fantasien für die Provinz“. Treffender kann man es nicht zusammenfassen. Ein Gutes hat das Werk: Es liest sich leicht und amüsant. Der Professor argumentiert schlüssig. Teil 3 ist aber nicht mehr zwingend notwendig.

Lesezeichen

Peter Eichhorn: Provinz hat Potenzial. BWV Berlin 2021, 69 Seiten, 19,80 Euro, ISBN Print 978-3-8305-5058-7 (ISBN E-Book 987-3-8305-4224-7).