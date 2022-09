Das Lexikon der Speyerer Straßennamen, im Jahr 1985 herausgegeben von Wolfgang Eger (1928 bis 2005) ist bereits länger vergriffen. Jetzt gibt es Details zum Folgeband, an dem gearbeitet wird.

Seit einigen Jahren arbeiten die Speyererinnen Lenelotte Möller und Colleen Towns-Eger an einem Buch, das die Speyerer Straßen, Gassen, Plätze, Häuser-, Flur- und Gewann-Namen vorstellen wird. Das Buch setzt das 132-seitige Lexikon aus der Feder von Towns-Egers Schwiegervater fort. Eger war Beigeordneter und Kulturdezernent der Stadt.

Zu ihrer neuen Arbeit merkt Lenelotte Möller an: „Es sind nicht nur ein paar Straßen hinzugekommen, sondern auch neue Quellen.“ Es würden auch Flur-, Häuser- und Gewässernamen berücksichtigt. „Das wird den Umfang vergrößern, aber auch den wissenschaftlichen Nutzen und den Unterhaltungswert“, sagt Möller. „Diese Bearbeitungen dauern natürlich länger.“ Sie nennt noch kein Erscheinungsdatum. Die beiden Autorinnen seien im Schuldienst tätig und könnten nur in ihrer Freizeit an dem Werk arbeiten.