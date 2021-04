Die Speyerer Dreifaltigkeitskirche ist ein ganz besonderes Gotteshaus. Sie wird geprägt von ihren Bilder auf der Decke und an den Emporen. Steffen Schramm hat in einem prachtvollen Buch ihre theologische Botschaft entschlüsselt. Diese ist keineswegs nur historisch von Bedeutung.

„Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke.“ So heißt es in den Versen 18 und 19 im ersten Kapitel des Paulusbriefes an die Gemeinde in Ephesus. Der Theologe Steffen Schramm hat daran angelehnt seinen prachtvollen Band über das Bildprogramm in der Speyerer Dreifaltigkeitskirche „sehen mit erleuchteten Augen“ genannt. Das im renommierten Verlag Schnell & Steiner erschienene Buch bietet zum ersten Mal eine theologische Gesamtinterpretation der Kirche und enthält Fotografien aller 96 Bilder.

Ungewöhnlich sei nicht nur die Bilderfülle der Kirche, sondern vor allem ihre „Theologie-Haltigkeit“, betont der Autor. „Die vollständig ausgemalte, aus 16 Einzelbildern zusammengesetzte Decke und die 35 Bilderpaare der Empore schauen Altes und Neues Testament zusammen, um die Grundeinsicht reformatorischer Theologie vor Augen zu führen – die Rechtfertigung allein aus Glauben — und um den Glauben der Betrachtenden zu stärken.“ Es sei also eine in hohem Maße lutherische Kirche – und eine mit einem theologischen Programm im Zeichen der Typologie.

Verheißung und Erfüllung

Diese Deutungsweise, die vor allem in Spätantike und Mittelalter wesentlich war, bezieht das Alte und Neue Testament konkret aufeinander: Was im Alten Testament angekündigt oder vorgeprägt ist, vollendet sich im Neuen Testament. Es geht um Verheißung und Erfüllung. In der Dreifaltigkeitskirche werden, wie Steffen Schramm gestern bei der Buchvorstellung vor Ort zeigte, zudem auch Reformationsgeschichte und biblische Heilsbotschaft aufeinander bezogen.

Bei den Bildern auf der Decke fehle allerdings der neutestamentarische Antitypos zum Typos im Alten Testament, den müsse sich der Betrachter dazudenken. Was bei der Beschäftigung mit den Bildern deutlich werde, überrasche, sagt Schramm: „Wer sich darauf einlässt, sieht nicht nur diese Kirche mit anderen Augen. Denn wie jedes Gotteshaus will die Dreifaltigkeitskirche die Wahrnehmung derer verändern, die sie betrachten.“ Deshalb hebt der Theologe auch die Bedeutung der Botschaft dieses Gotteshauses für Gemeinde und Kirche heute hervor. Es finden sich über den Haupttext hinaus in den Anmerkungen nicht nur viele weiterführende Informationen und Gedanken, sondern auch Grundtexte des Protestantismus, so Luthers Auslegung des ersten Gebots „Was heißt, einen Gott haben“ und etliche mehr.

Eine „Sehhilfe“

Oberkirchenrätin Dorothee Wüst, die zukünftige Kirchenpräsidentin, hob gestern den Wert des Bandes ausdrücklich hervor. Dieser sei eine „Sehhilfe“ und möge zugleich die Herzen öffnen für das Verständnis der theologischen Aussage dieser Kirche.

Auch Pfarrerin Christine Gölzer, Dekan Markus Jäckle und der Vorsitzende des Bauvereins, Henri Franck, zeigten sich hoch erfreut über den gelungenen Band, der eine Lücke in der Außendarstellung der Kirche fülle.

Das Buch ist aufwendig und hochwertig gestaltet. Es bietet alle Bilder der Dreifaltigkeitskirche in 115 farbigen Einzel-Aufnahmen und in Übersichtsbildern. Ein Beileger mit einem Komplettbild der Decke und allen Emporenbildern ermöglicht Orientierung in der Kirche und beim Lesen.

Viele Unterstützer

Der Druck des Buches wurde von der Evangelischen Kirche der Pfalz, dem Bauverein der Dreifaltigkeitskirche und weiteren Speyerer und Vorderpfälzer Institutionen unterstützt.

Buchvorstellung

Am Reformationstag, 31. Oktober, um 18.30 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche, Laudatio: Kirchenpräsident i. R. Eberhard Cherdron. Das Buch ist im Handel und bei der Offenen Kirche vor Ort erhältlich.

Lesezeichen

Steffen Schramm, „sehen mit erleuchteten augen. dreifaltigkeitskirche speyer“, 224 Seiten, 125 Farbabbildungen, ein beidseitig bedruckter Beileger in Dreieckstasche, 19 x 26 cm, Hardcover, fadengeheftet, ISBN 978-3-7954-3566-0, Schnell & Steiner Regensburg, 28 Euro.

Zur Person