Das neue Bestattungsrecht gibt Menschen mehr Möglichkeiten als früher. Das bedeutet zugleich eine große Verantwortung.

Die Landesregierung in Mainz lobt sich gern dafür, mit das modernste Bestattungsrecht bundesweit beschlossen zu haben. Tatsächlich räumt die neue Rechtslage den Menschen viele Freiheiten ein darin, wie sie ihre Bestattung regeln wollen. Dazu gehört unter anderem, dass die Urne mit der Asche bei Hinterbliebenen zu Hause aufbewahrt oder im eigenen Garten verstreut werden darf. Oder dass aus einem Teil der Asche ein Schmuckstück wird. Und eben auch die Versenkung der Urne in einem Fluss, der den Verstorbenen zu Lebzeiten wichtig war. Wer sich im Grundsatz so liberal gibt, muss jedoch im Gegenzug genau regeln, wie mit sterblichen Überresten umgegangen werden sollte, damit kein Unsinn geschieht. Unbürokratischer wird das Ganze dadurch nicht. Umgekehrt müssen sich auch die Hinterbliebenen ihrer Verantwortung bewusst sein. Sonst drohen bei aller Freiheitlichkeit, Pietät und Würde auf der Strecke zu bleiben.