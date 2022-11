Das St. Vincentius-Krankenhaus bietet ab Montag, 14. November, von 12 bis 13 Uhr ein warmes Essen für einen Euro in St. Hedwig in der Heinrich-Heine-Straße 8 in Speyer-West an. Das hat Andrea Brönner, Sprecherin der Klinik, in einer Mitteilung bekanntgegeben. Die Aktion unter dem Namen „Tischlein-deck-dich“ werde in Zusammenarbeit mit dem Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes Speyer und der Dompfarrei Pax Christi durchgeführt und soll von nun an immer montags stattfinden.