Passendes Personal zu finden und zu halten, ist in Zeiten des Arbeitskräftemangels eine Herausforderung. Die Arbeitsagentur und die städtische Wirtschaftsförderung wollen helfen, sie zu stemmen.

Für viele Arbeitgeber sei es nicht leicht, etwa für Weiterbildung ihres Personals die notwendigen personellen und finanziellen Ressourcen aufzubringen, so die Ankündigung. Am Dienstag, 18. Juni, 10 bis 11.30 Uhr, informiert das „Zukunftsorientierte Arbeitgeber-Kompetenzteam“ der Arbeitsagentur Ludwigshafen auf Einladung der Wirtschaftsförderung Speyer im Stadtratssaal über finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten bei der Einstellung neuer Mitarbeiter sowie die Weiterbildung von Beschäftigten. Als Beispiele wurden der Erwerb des Lkw-Führerscheins oder die digitale Buchhaltung vorgestellt. Thema außerdem: wie und wo passende Qualifizierungsangebote zu finden sind.

Die Veranstaltung richtet sich laut Stadt an Arbeitgeber aus Speyer und Umland, die sich über die Angebote der Agentur informieren wollen. Anmeldung wird erbeten und kann per E-Mail an die Adresse janine.regauer@stadt-speyer.de erfolgen.