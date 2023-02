Tanzen hält jung. Für das Tanzwerk von Silvia Rumpf in Speyer ist daraus ein Geschäftszweig geworden, der spürbar an Bedeutung gewinnt.

Seit einem Jahr schon bietet Rumpf mit großem Erfolg den „Golden Age Dance“ für Tanzbegeisterte ab 60 Jahren an. „Ein völlig neues Konzept für diese Altersgruppe“, betont die Inhaberin der Tanzschule im Ziegelofenweg. Der erste Kurs sei so gut gebucht, dass jetzt ein zweites Angebot aufgebaut werde. Es findet montags von 11 bis 12 Uhr statt, und Interessenten können sich im Tanzwerk melden. Rumpf beschreibt ein „altersgerechtes Angebot für Körper und Geist“, das auch für Leute geeignet sei, für die aufgrund körperlicher Einschränkungen kein Ballett oder Jazztanz mehr möglich sei. „Mein Golden Age Dance ist eine Mischung aus klassischem Ballett, modernem Tanz, Pilates, Yoga und Jazztanz“, so die Trainerin.