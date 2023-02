Der Malteser Hilfsdienst in Speyer startet einen neuen ehrenamtlichen Hundebesuchsdienst für ältere und pflegebedürftige Menschen. Startschuss dafür soll bei einem Infoabend am Donnerstag, 23. Februar, sein. Auch eine Spende vom Nikolaus-von-Weis-Gymnasium (NWG) hat den neuen Anlauf ermöglicht.

Es gehe darum, „Glücksmomente zu schenken, sich für andere stark zu machen und neue Menschen kennenzulernen“, bewerben die Malteser ihren Kurs im Internet. Mit dem Hundebesuchsdienst startet eines von vielen ehrenamtlichen Projekten der Malteser, die die Pandemie ausgebremst hat: An anderen Standorten laufe der Besuchsdienst seit Längerem und habe großen Zuspruch, doch in Speyer sei er „Corona zum Opfer gefallen“, so Katharina Schardt, Religionslehrerin am Nikolaus-von-Weis-Gymnasium, die mit Schülern Spenden für das neue Angebot gesammelt hat.

Für den Kurs, der jetzt in Speyer startet, sind die Malteser auf der Suche nach ehrenamtlichen Herrchen und Frauchen. Diese werden zusammen mit ihren Tieren ab dem 23. Februar durch die Malteser und einen Hundeverhaltenstherapeuten ausgebildet, um ältere und pflegebedürftige Menschen zu besuchen oder mit ihnen spazieren zu gehen. Dabei würden die Ehrenamtlichen in den Fortbildungen von März bis Mai ausführlich vorbereitet, betont Bianca Knerr-Müller aus dem Referat Soziales Ehrenamt des Hilfsdienstes. Der Infoabend zum Auftakt findet am 23. Februar, 18 Uhr, in der Geschäftsstelle der Malteser im Alten Postweg 1 statt. Anmeldung ist unter Telefon 0171 7671129 oder E-Mail Bianca.Knerr-Mueller@malteser.org erforderlich.

Das Projekt wird durch die Nikolaus-Socken-Aktion des „Niki“ unterstützt. So läuft am Namenstag des Bischofs der Nikolaus nicht nur durch die Klassen, um Schokolade zu verteilen: auch kleine Pakete mit Socken, Mützen, Gewürzen oder allem Möglichen werden geliefert. Diese konnten Schüler vorab bestellen. Vom Erlös der Artikel – beschafft über die Fundraisinginitiative „Fundmate“ – mache die Schule je vier Euro Gewinn. Die eine Hälfte gehe an die eigene Schulseelsorge, die andere an den Besuchsdienst, erklärt Lehrerin Schardt. „Wir wollen in der Nähe schauen, wo Not herrscht“, begründet sie die Spendenaktion. Die 590 Euro flössen direkt in die Ausbildung der Ehrenamtlichen.