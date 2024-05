„Religionsunterricht für Erwachsene“ bietet Constanze Lotz, protestantische Pfarrerin in Speyer, an.

Lotz kündigt einen Kurs mit drei Mittwoch-Terminen am 5., 12. und 26. Juni, jeweils von 18 bis 19.30 Uhr, im Martin-Luther-King-Haus an. Interessierte könnten dabei „mehr über den christlichen Glauben erfahren“. Unter anderem gehe es um die Bibel als dafür zentrales Werk. Die Idee komme von einer Gläubigen, die den Kurs besuchen werde, um in einem Gottesdienst in Speyer am Sonntag, 30. Juni, ihre Konfirmation nachzuholen, so Lotz. Die Frau habe keine gute Beziehung zu einem früheren Pfarrer gehabt. „Wir beide haben uns beim Fahrradgottesdienst ,Unterwegs mit Gott’ kennengelernt, und ich habe ihre beiden Töchter getauft“, so die Pfarrerin. Aus dem Wunsch der Frau, konfirmiert zu werden, sei das Kurs-Konzept entstanden, dem sich weitere Interessierte anschließen könnten.

Anmeldung

E-Mail constanze.lotz@evkirchepfalz.de; Telefon 06232 6228599