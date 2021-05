„Erntezeit“ heißt das jüngste Album des Speyerer Liedermachers Ulrich Zehfuß. Es ist das zweite Album seiner Solokarriere, die er mit dem Album „Dünnes Eis“ 2016 startete. In den Texten ist er seinem Stil treu geblieben, musikalisch geht die aktuelle Studioproduktion nun einen kleinen Schritt mehr in Richtung Pop als das Debüt.

„Erntezeit“, das ist ein bedeutungsschwerer Titel. Das klingt nach Resümee, womöglich Abschluss? Um zu verstehen, was der Titel für Zehfuß bedeutet, muss man seine persönlichen Erfahrungen in Betracht ziehen. Geboren 1973, ist er tatsächlich auf einem Bauernhof aufgewachsen. „Erntezeit“ hat für ihn eine ganz konkrete Bedeutung: Er hat gesehen, wie das Korn gesät wird, wie es wächst und reift und wie es dann geerntet wird mit dem Mähdrescher. „Das Schneidwerk klingt, wie Millionen Grillen, wenn es niedersinkt ...“ heißt es im Text des titelgebenden Eröffnungsstücks und das ist sicher eine konkrete Erinnerung des Liedermachers.

Doch zugleich hat der Text eine tiefer liegende, metaphorische Bedeutung. Dieses Spiel mit Vorder- und Hintergrund der Lieder ist für Zehfuß typisch und zieht sich wie ein roter Faden durch sein ganzes Werk. Dazu gehört auch, dass der Liedermacher es seinen Zuhörern überlässt, die besungenen Szenen mit Bedeutung zu versehen. Ein paar zusätzliche Hinweise gibt es in dem eindrucksvollen Video zum Lied, zu finden auf Zehfuß' Youtube Kanal. Darin wird der Zyklus des Werdens und Vergehens angedeutet, nicht mit Samenkörnern, sondern dem Sänger selbst, der in der Erde verschwindet, zurück kehrt in den Kreislauf der Natur.

Sehnsucht und Kostbarkeit

Auch „Magnolienzeit“ greift ein Naturmotiv auf: Die eindrucksvoll schönen Blumen blühen nur kurz, es bleibt „ein Lächeln als Echo ihrer Schönheit“, wie es im Lied heißt. Tatsächlich sind sie im Text schon verblüht, der Sänger wird vom Alltag eingeholt, freut sich auf das nächste Jahr – es ist ein Lied über Sehnsucht und Kostbarkeit. In unserem Zeitalter der totalen Verfügbarkeit von allem ist nichts mehr kostbar. Deshalb wirkt Zehfuß’ Lied mit seiner wehmütigen Romantik im positiven Sinn etwas außerhalb des Zeitgeists. Alle Texte sind Momentaufnahmen persönlicher Situationen. Die Art und Weise, wie sie poetisch dargestellt sind, ist in jedem Fall berührend. Man kann die Stücke nicht hören, ohne selbst dabei eine Fülle von Assoziationen, Gedanken und Gefühlen zu erleben. Die Texte laden zum Wiederhören und Nachlesen ein, das schön gemachte Booklet hilft dabei.

Die von Zehfuß komponierten und getexteten Lieder hat Mathias Kiefer arrangiert und produziert. Das klingt eingängig und nimmt oft einige Elemente von Popmusik auf. Daran ist nichts falsch, aber die Lieder werden dadurch etwas glatter als nötig. „Im Mantel der Nacht“ beginnt mit Zehfuß' Stimme und einer eindrucksvollen Melodie, die klingt, als sei sie ein altes Volkslied. Wenn in der zweiten Strophe die Band einsetzt, ist das ein harter Bruch – nicht nur weil die Melodie pop-harmonisch umgedeutet wird, sondern auch Sound und Groove anders als erwartet klingen und die unheimliche Stimmung des Anfangs weggewischt wird. Hörer, die weniger aus der Liedermacher oder Folk-Ecke kommen, sondern mehr Pop hören, werden da wohl eher angesprochen.

Mehrfach hörenswert

Sehr stimmig und gelungen wirkt das Arrangement von „Komm sprich mit mir“, das eigentlich auch ein französisches Pop-Chanson sein könnte, der Klang und der Swing passen dazu bestens. Die stärksten Momente hat das Album, wo die Arrangements etwas sparsamer und akustischer klingen. So oder so sind die Lieder und Texte in jedem Fall hörenswert – und zwar mehrfach.

Die CD

Ulrich Zehfuß „Erntezeit“ ist bei SevenArts-Music als CD erschienen und auf den einschlägigen Download und Streamingportalen verfügbar.

Das Video zum Album ist unter https://www.youtube.com/watch?v=D7dSZtJw3yY zu sehen.

Mehr über den Liedermacher unter www.zehfuss.de