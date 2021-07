Müll soll im Idealfall gar nicht erst entstehen, und wenn doch, soll er wiederverwertet werden. So sieht es das neue Abfallkonzept der Stadt Speyer vor, das am Donnerstag im Stadtrat beschlossen wurde. Wichtigster Punkt des Konzepts ist ein Katalog von 36 Maßnahmen, die bis 2026 umgesetzt werden sollen. Dazu gehört beispielsweise eine Bauteilbörse, die dafür sorgen soll, dass nicht benötigte Fenster und Türen eine Verwendung finden. Am Abfallwirtschaftshof soll es außerdem einen Tauschraum für gebrauchte Gegenstände geben. Ein Konzept zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen soll ebenfalls noch erarbeitet werden. Auch die Öffentlichkeitsarbeit der Stadtwerke wird ausgebaut, um das über 80 Seiten lange Konzept bekanntzumachen. Ein leicht verständlicher, mehrsprachiger Leitfaden soll die Regeln zur Mülltrennung zusammenfassen. Angedacht sind auch Wettbewerbe, in denen sich Schulen und Haushalte darin messen können, wer die originellsten Ideen zum Müllvermeiden und -verwerten hat.