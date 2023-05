Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 1. Juli tritt in Rheinland-Pfalz das lange und vieldiskutierte Kita-Zukunftsgesetz in Kraft. Es bringt etliche Änderungen für die 27 Kindertagesstätten in Speyer mit sich, unter anderem bei den Betreuungszeiten. Neu ist auch das sogenannte Sozialraumbudget für besonderen Personalbedarf, das frühere Programmfinanzierung ersetzt. Wie geht die Stadt damit um?

Das Sozialraumbudget greife da, wo Personalkürzungen zu struktureller, individueller Benachteiligung von Kitas führen könnten, erklärt Michael Stöckel, Leiter der städtischen