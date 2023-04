Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Bauarbeiten für die neue „Brücke am Priesterseminar“ laufen gut. Derzeit. Dass sie im Juni/Juli rund fünf Wochen ruhen mussten, könnte beim Zeitplan zum Problem werden. Ursache damals: an das Gerüst gestoßene Lastwagen. In der Unterbrechung war die Hilfskonstruktion um 17 Zentimeter erhöht worden – mit überraschenden Folgen.

Florian Benner, Ingenieur an der Spitze der städtischen Tiefbauabteilung, hat das Bauprojekt nicht erst seit dem Ärger im Sommer ganz genau im Blick. Bevor der