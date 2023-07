Der Handwerkerbrunnen auf dem Königsplatz steht weiterhin still. Die Hoffnung der Stadtverwaltung, dass die Schäden am Trog schon im Juni beseitigt werden könnten, hat sich zerschlagen.

Beim Start der städtischen Brunnen überwiegend im April hatte der prominente Wasserspender auf dem Königsplatz aufgrund der baulichen Schäden nicht dabei sein können. Die Stadt hatte zu diesem Zeitpunkt noch auf die denkmalschutzrechtliche Genehmigung für die Sanierung gewartet. Jetzt meldet Pressesprecherin Annika Roth auf Anfrage: „Die Ausschreibung ist in dieser Woche rausgegangen. Die Submission soll in zwei Wochen erfolgen, möglichst gleich darauf soll mit der Sanierung begonnen werden.“ Ziel sei, im August fertig zu werden, damit der Brunnen in diesem Sommer noch sprudeln kann.

Die Verzögerungen beschäftigen inzwischen auch die Politik. „Verwundert“ über den Stillstand zeigt sich in einer Pressemitteilung die Speyerer Wählergruppe (SWG). Sie hat vor einigen Tagen eine Anfrage an die Verwaltung zum Hintergrund der Probleme und dem Zeitplan für die Inbetriebnahme gestellt.

Der SWG-Vorsitzende Marc Vidmayer betont, dass der Brunnen einen Anziehungspunkt darstelle und erinnert an die Geschichte: Er ist 1953, also vor 70 Jahren, geschaffen worden. Die volkstümliche Figur des Speyerer Brezelbubs von Karl Wex steht hoch über einem achteckigen Trog mit den Wappen der damals 16 Handwerkszünfte. „Der Grundstein wurde am 5. Juni 1953 gelegt“, hat Vidmayer recherchiert.