Wohnungsnot betrifft nicht nur Obdachlose. Auch in Speyer wächst sie in allen Schichten der Bevölkerung. Die Stadt und die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewo investieren deshalb gut 1,6 Millionen Euro in weitere Appartements in der Industriestraße. Bis die Wohnungen fertig sind, wird es noch dauern.

Aus 24 Appartements mit Nasszelle und Küchenzeile besteht die Obdachlosenunterkunft in der Industriestraße. Seit Juni 2008 stehen diese ausschließlich für obdach- und wohnungslose