Bei der städtischen Wirtschaftsförderung gab es in den vergangenen Jahren mehrere Personalwechsel. Eine Folge: Unzufriedenheit in der Geschäftswelt und in der Politik. Seit 1. Februar ist Mario Daum (38) der neue Verantwortliche. Er hätte da schon ein paar Ideen …

Mario Daum über … seine Aufgabe in Speyer

„Lass dich blicken auf der Straße“, sei ihm mit auf den Weg gegeben worden, sagt der neue Leiter der Stabsstelle