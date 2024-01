Mario Daum (38) aus Wörth am Rhein wird zum 1. Februar neuer Leiter der städtischen Wirtschaftsförderung (Wifö) in Speyer. Er hat sich laut Stadtverwaltung im Bewerbungsverfahren durchgesetzt. Hintergrund ist die Elternzeit der bisherigen Stelleninhaberin Katja Gerwig. Als zunächst nur eine Vertretung für diese Zeit gesucht wurde, hatte die Stadt keine geeigneten Bewerber gefunden. Dann hatte sie eine zweite Ausschreibung gestartet und angekündigt, die Stelle unbefristet zu vergeben. Wenn Gerwig zurückkehre, würden die Leitungsaufgaben damaligen Angaben zufolge auf zwei Personen aufgeteilt.

Daum hat bislang als wissenschaftlicher Mitarbeiter sowie Projektleiter bei der Input Consulting gGmbH (Stuttgart) gearbeitet. Er ist im Ehrenamt in Wörth als SPD-Politiker aktiv und hat 2020 für das Bürgermeisteramt in der Verbandsgemeinde Hagenbach kandidiert. Zu seinen Aufgaben in Speyer sagt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD): „Die Verwaltung hat sich viele Ziele gesteckt, die von den engagierten Mitarbeitenden der Wifö umgesetzt werden können. Hierfür sind neben punktuellen Umgestaltungen bestehender Verwaltungsstrukturen auch frische Impulse notwendig, mit denen die Zukunft innovativ gestaltet werden kann.“