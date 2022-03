Diese und nächste Woche werden jeweils am Freitag und Samstag auf dem Berliner Platz und Festplatz in Speyer Sommertagsstecken verkauft. Der neue Verantwortliche Klemens Brack hat dazu die Fragen von Caroline Djulepa beantwortet.

Herr Brack, wer ist dieses Jahr an der Sommertagsstecken-Aktion beteiligt?

Wie in den Jahren zuvor natürlich die Frauen der Frauengemeinschaft St. Otto, die schon viele Jahre daran beteiligt sind. Altersbedingt möchten sie die Aufgabe nun weitergeben. Momentan sind wir ein loser Zusammenschluss aus Freunden und Bekannten. In Zukunft würden wir gerne mehr ermutigen mitzumachen.

Weshalb war es Ihnen denn wichtig, die Aktion weiterleben zu lassen?

Meine Familie ist schon lange mit der Tradition der Sommertagsstecken in Speyer verwurzelt. Meine Mutter ist seit vielen Jahren in der Frauengemeinschaft St. Otto, und auch meine Geschwister sind daran beteiligt.

Wie groß ist denn der Aufwand, um die Stecken zu basteln?

Wir basteln 400 Stecken, wobei noch 100 aus dem Jahr 2020 übrig sind. Für jeden Stecken braucht es etwa eine Viertelstunde. Wir werden noch ein paar Tage beschäftigt sein.

Erwarten Sie ein großes Interesse?

Ich gehe davon aus, dass das Interesse dieses Jahr sehr groß sein wird und es eine rege Teilnahme gibt. Nach zwei Jahren Corona sehnen sich doch alle nach großen Veranstaltungen und gehen wieder mehr raus.

Wie viel kostet denn ein Sommertagsstecken und wohin fließt der Erlös?

Ein Stecken kostet 3 Euro, und der Erlös wird wie jedes Jahr an die Missionspatenstation in Bolivien gespendet. Ob sich das in den kommenden Jahren eventuell ändern wird, steht noch nicht fest.

Termin

Verkauf diese und nächste Woche jeweils am Freitag (Berliner Platz) und Samstag (Festplatz) beim Wochenmarkt.