Corona-bedingt ist die Bau- und Immobilienmesse „MeinZuhause!“ in der Eventhalle „Hangar 10“ auf dem Areal des Technik-Museums Speyer auf das Wochenende 4./5. September verschoben worden. Wie Projektmanagerin Svenja Munz von Ausrichter Mattfeldt & Sänger Marketing und Messe AG (Kempten) am Mittwoch mitgeteilt hat, sind noch wenige Standflächen frei. Ursprünglich war die Messe für Mitte Januar in der Stadthalle geplant. Weil diese als Impfzentrum genutzt wird, ist der „Hangar 10“ als Veranstaltungsort ins Spiel gekommen – zuerst für 12./13. Juni, nun für den neuen Termin Anfang September. Auf der Webseite des Veranstalters, www.meinzuhause.ag/Speyer, findet sich der Messeplan mit Angaben zu den Ausstellern und weiteren Konditionen. Geöffnet ist die Schau, die durch ein Vortragsprogramm ergänzt wird, an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr. Das Tagesticket kostet 5 Euro für Erwachsene, vorab online 4 Euro.