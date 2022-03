Wenn Kai Köhler am Donnerstagmorgen seinen neuen Rewe-Markt in der Schifferstadter Straße betritt, wird die Anspannung der Vorfreude gewichen sein. Ab 7 Uhr läuft der Betrieb. Viele Kunden werden erwartet, Engpässe nicht ausgeschlossen. Engpässe kann’s geben.

Um das Öl ist es Marktleiter Kai Köhler durchaus bange. Denn das wird vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges langsam zur Mangelware. „Das Mehl wird das nächste sein“, vermutet Köhler. Die Vermutung liegt deshalb so nahe, weil die Ukraine einer der Hauptlieferanten von Getreide ist. Köhler ist ein Optimist, was die Etablierung des neuen Einkaufsstandorts in Speyer-Nord angeht – auch wenn viele Mitbewerber im nahen Umfeld zu finden sind. „Der Standort schreit nicht zwingend nach einem weiteren Lebensmittelmarkt“, wiederholt er, was er in der Bauphase bereits erwähnt hat. Er ist sich dennoch sicher, dass es gut laufen wird.

„Der Kuchen wird nun eben neu verteilt“, stellt Köhler fest. Er kennt nicht nur die Materie, sondern auch die Region. „Die Freundlichkeit zeichnet uns aus.“ Bei der Personalauswahl für den Markt am früheren Bauhaus-Standort habe er sich viel Mühe gegeben. „Wir treten mit einem guten Team an – ein großer Mehrwert.“

85 Prozent Speyerer

50 Mitarbeitende tun ihren Dienst. Die Altersspanne liegt zwischen 19 und 62 Jahren. „Ein Auszubildender wird bei uns anfangen“, fügt Köhler an. Für ihn erwähnenswert: „85 Prozent des Personals kommt aus Speyer, das heißt, der Weg zur Arbeitsstelle ist gut mit dem Rad oder fußläufig zu erreichen.“ Perfekt eingeräumte Regale erlebten die geladenen Gäste bei der inoffiziellen Eröffnung am Mittwoch. „Alle in Russland produzierten Lebensmittel hat die Rewe Group aussortiert“, so Köhler. Dass der Markt jeden Morgen aufs Neue auf Vordermann gebracht werden muss, weiß er. „Mein Job ist wie Sandburgen bauen“, erklärt Köhler: „Man ist fertig, steckt das Fähnchen drauf und am nächsten Tag muss man von vorne anfangen.“

Die Warenverfügbarkeit zu gewährleisten und die sogenannte Basisleistung hochzuhalten – das sind neben Frische und Sauberkeit für den Betrieb die Leitworte, sagt der Chef. Auf 1500 Quadratmetern kann nun eingekauft werden. Rund 200 Parkplätze werden von Rewe gemeinsam mit dem Nachbarn Thomas Philipps vorgehalten. „Wir hoffen auf die Hundertschaften, die ab heute kommen werden“, sagte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) in ihren Glückwünschen. Das neue Angebot sei ein wesentlicher Baustein zur Nahversorgung in Speyer-Nord. Dieter Bien, Unternehmensleiter der Bauhaus AG, nannte die Märkte eine „zukunftsweisende Immobilie“. 9,5 Millionen Euro kostete die Umsetzung des Bauprojekts binnen eineinhalb Jahren.

Polizei weiß Bescheid

Vorgesorgt hat Köhler übrigens nicht nur, was das Sortiment angeht. „Ich habe auch sicherheitshalber mit der Polizei telefoniert“, berichtet er. Abgesehen von Hamsterkäufern, die sich aufs Öl stürzen, vermutet er nämlich ein Verkehrschaos in der Zufahrt zum Parkplatz. „Die Ampelphase vorne ist sehr kurz, so dass es durchaus sein kann, dass es einen Rückstau bis auf die B9 gibt“, meint Köhler. Künftig glaubt er aber, dass sich die Verkehrsströme regulieren werden. „Bei unseren Öffnungszeiten von 7 bis 22 Uhr wird sich die Kundenfrequenz verteilen“, so Köhler. Ab dem 7. April soll es zudem einen Online-Service geben.