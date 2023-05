Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Böller zu Beginn des Jahres 2023 waren für das Neubauprojekt „Wohnen am Fluss“ auf dem früheren Erlus-Gelände die Glocke zur letzten Runde. Im zweiten Halbjahr 2024 sollen die fünf Quartiere fertig sein – ein Jahr später als geplant. In rund 353 Wohnungen leben dann 1000 Menschen in einem neuen Stadtteil. Die Investitionssumme ist gestiegen.

„Wir planen im Vorfeld sehr lange und sorgfältig, suchen dann die richtigen Firmen für die Gewerke aus“, betont Steffen Rink, Projektleiter beim Investor