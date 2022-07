Speyer hat bei der „Stadtradel“-Aktion in diesem Jahr einen Rekord gebrochen – und „Stadtradel“-Star Frank Bug wohl endgültig mit dem Autofahren. Eine wichtige Entscheidung im Fahrrad-Wettbewerb steht noch aus.

Frank Bug fährt auch nach dem dreiwöchigen „Stadtradel“-Wettbewerb noch gerne mit dem Rad. „Ich habe sogar überlegt, ein Auto abzuschaffen und dafür ein Lastenfahrrad zu kaufen.“ Dafür erntet er bei der Prämierung der diesjährigen Siegerinnen und Sieger im Kulturhof Flachsgasse am Freitag großen Applaus.

Mit 1800 Personen in 62 Teams haben in diesem Jahr so viele Radfahrende mitgemacht wie noch nie zuvor. Zusammengerechnet sind sie 359.770 Kilometer gefahren – auch das ist Rekord. Preise, darunter Frühstücksgutscheine, Schecks, oder Fahrradzubehör, gab es diesmal in vier Kategorien. Mit 2700 gefahrenen Kilometern belegt Harald Bauer in diesem Jahr Platz eins unter den Einzelradelnden. Auf ihn folgen Frank Erk (2190 km) und Bruno Nafz (2077 km).

Die meiste Strecke gemacht hat der Biker Club Speyer mit 22.778 gefahrenen Kilometern. Das bedeutet Platz eins in der Teamwertung. Auf Platz zwei schaffte es der Pfälzerwald-Verein Speyer mit 19.824 Kilometern, dicht gefolgt von „LBZ on tour“ mit 18.719 Kilometern.

Die meisten Kilometer pro Kopf in einem Team hat die Speyerer Radsportgruppe mit je 894 Kilometern pro Teilnehmer geleistet. Auf Platz zwei landet in dieser Gruppe das Team „KühnerConAction“ (510 km), auf Platz drei „Die Hartmanns“ (371 km). Der Sonderpreis für ein Unternehmen geht an TE Connectivity (7494 km).

Auch die Schulen haben Spitzenleistungen gebracht: Mit mehr als 34.000 Kilometern landete das Purrmann-Gymnasium auf Platz eins in dieser Kategorie. Es folgen die Nikolaus-von-Weis-Realschule (24.030 km) und das Schwerd-Gymnasium (20.838 km).

Noch offen ist aber, ob Speyer im landesweiten Vergleich der Kommunen wieder den ersten Platz macht – so wie 2021. Das wird sich erst im Herbst zeigen.