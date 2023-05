Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dürfen Ackerflächen bebaut werden, um in Speyer mehr Wohnraum zu bieten? Was könnten eine Landesgartenschau und ein neugestalteter Industriehof der Stadt bieten? In einer Phase solch zentraler Stadtentwicklungsfragen ist mit Robin Nolasco ein neuer Fachbereichsleiter ans Schaltpult im Rathaus gerückt. Wie will er Speyer entwickeln?

Die tolle Stadt Speyer habe ihn motiviert, die Möglichkeit zur beruflichen Weiterentwicklung auch. Wer in Robin Nolascos leuchtende Augen blickt, wenn dieser die Landesgartenschau 2027 erwähnt,