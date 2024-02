Optisch lädt der seit Mitte Februar errichtete neue Spielplatz „Am Priesterseminar“, am Zugang der neuen Fußgängerbrücke, schon zum Toben ein. Er ist jedoch abgesperrt und der genaue Eröffnungstermin noch nicht festgelegt. Das teilt die Stadt auf Anfrage mit. Die Spielgeräte mit einer Kletterkombination als Herzstück stehen seit vergangener Woche. Die Arbeiten seien „sehr weit fortgeschritten“, aber eben noch nicht fertig.

Nun stünden landschaftsgärtnerische Aufgaben wie der Aufbau der Fallschutzflächen, die Einfassung für den Sandspielbereich und die Befüllung mit Fallschutzmaterial an. „Außerdem muss entlang des Böschungsfußes noch eine Abfangung eingebaut werden“, so eine Verwaltungssprecherin. Im Anschluss würden Hecken entlang des Weges zur Brücke gepflanzt, um den Spielbereich abzuschirmen, sowie eine Balancierstrecke und Bänke errichtet. Entscheidend für die Eröffnung sei, wann der Beton der Spielgeräte-Fundamente ausgehärtet ist. Die Stadt setzt vier Wochen an und fordert „noch ein wenig Geduld“.