„Ein ganz normaler Wahlprozess, die Stimmung in der Fraktion ist gut.“ So kommentiert Benjamin Haupt, neues Landtagsmitglied aus Speyer, die Kampfabstimmung um den Vorsitz seiner AfD-Fraktion am Mittwoch. Michael Büge hat sich gegen den Landesvorsitzenden Jan Bollinger durchgesetzt, der auch als Spitzenkandidat bei der rheinland-pfälzischen Landtagswahl am Sonntag angetreten war. Die AfD hatte dabei deutlich zugelegt und mit 19,5 Prozent der Stimmen 24 Mandate gewonnen.

Haupt bezeichnete Büge als „sehr fähigen Mann“. Er gehe davon aus, dass es in der neuen Fraktion „ein gutes Miteinander“ geben werde, so der Speyerer. Für welche Ausschussmitgliedschaften er selbst vorgeschlagen wird, werde sich in den nächsten Wochen entscheiden. Er plane in Speyer eine Anlaufstelle als Abgeordneter, in der er auch soziale Projekte umsetzen wolle, könne aber dazu noch keine Details nennen.