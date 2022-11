Der Wechsel in der Leitung der Integrierten Gesamtschule (IGS) Speyer im Kolb-Schulzentrum ist in trockenen Tüchern. Axel Weinstein folgt zum 1. Februar 2023 auf Rüdiger Nauert, der dann in den Ruhestand tritt. Nauert leitet die Schule seit ihrer Gründung 2010. Auch Weinstein hat Leitungserfahrung an einer IGS: Er ist seit 2016 verantwortlich für die Schule in Rheinzabern (Landkreis Germersheim). Zuvor war er als Organisationsleiter an der IGS in Ludwigshafen-Gartenstadt tätig. Weinstein ist 60 Jahre alt und lebt seit 2007 in Speyer-Nord. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Als Lehrer unterrichtet er die Fächer Musik und Darstellendes Spiel. „Ich fühle mich in Speyer wohl und habe hier gute Verbindungen, das kann auch in der Schulleitung einen Mehrwert bringen“, sagt er auf Anfrage. Er freue sich nach vielen Jahren der Pendelei auch auf künftig kürzere Wege zur Arbeit: „Gerne mit dem Fahrrad.“

Im kommenden Jahr steht auch ein Schulleitungswechsel am Gymnasium am Kaiserdom an. Hier geht Leiter Hartmut Loos in den Ruhestand. Das Auswahlverfahren läuft, informiert die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion des Landes auf Anfrage. Es gibt drei Kandidatinnen und Kandidaten, die sich in dieser Woche nichtöffentlich dem Schulträgerausschuss der Stadt vorgestellt haben. Die Besetzung sei zum 1. August 2023 geplant. pse