Ab Montag, 29. Juli, 10 Uhr, bietet die Gemeindeschwester plus Alexandra Mally einen neuen Rikscha-Service für Seniorinnen und Senioren in Speyer an, die den städtischen Friedhof besuchen möchten. Bei dem kostenlosen Angebot werden die Fahrgäste laut Mitteilung von einem Team ehrenamtlicher Fahrer mit der Rikscha zu Hause abgeholt. Auf Wunsch kann auf dem Weg zum Friedhof auch ein Halt bei einem Blumengeschäft eingelegt werden. Die Länge des Aufenthalts am besuchten Grab soll sich nach den Bedürfnissen des jeweiligen Fahrgastes richten. Anschließend werden die Friedhofsbesucher mit der Rikscha auch wieder zurück nach Hause gebracht. Für die Rikscha-Fahrten ist eine telefonische Voranmeldung erforderlich. Interessierte werden gebeten, sich bei Alexandra Mally, Telefon 06232 14-2673, anzumelden und eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter zu hinterlassen. Mally vermittelt auf Wunsch auch Rikscha-Fahrten zu anderen Zielen.