Um zirka 80 Zentimeter soll der Hochwasserschutz im Bereich des Neuen Rheinhafens in Speyer aufgestockt werden. Das haben die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion beschlossen. Bald soll es mit den Arbeiten losgehen.

Nach einem Ortstermin am 4. November gab es keinen Zweifel mehr an der Notwendigkeit, den Hochwasserschutz im Neuen Rheinhafen zu verstärken. Der Beschluss des Ausschusses sieht nun vor, eine Stahlspundwand ab der Schiffswerft Braun bis zum südlichen Ende des Hafenbeckens einzuziehen. In einem zweiten Schritt soll diese dann am Hafenbecken in Richtung Norden weiter geführt werden.

Von den zirka 3,5 Millionen Euro Gesamtkosten werden 90 Prozent vom Land übernommen, 350.000 Euro muss die Stadt tragen. In der Ausschusssitzung sprach Stadtentwickler Robin Nolasco ein Risikomanagement an, das im Sinne des Hochwasserschutzes ab dem kommenden Jahr erarbeitet werden soll. „Ziel ist es, Gefahrenstellen für besonders kritische Stadtlagen aufzuzeigen“, sagte er im Ausschuss. Dazu zählten neben Bächen auch etwa Krankenhäuser.

Außerdem gehe es um die klimagerechte Gestaltung städtischer Räume, für die eine neue Stabstelle in der Verwaltung eingerichtet werden soll. Einen Antrag soll es im Frühjahr 2022 geben. Er soll auch den Zeitplan für das Risikomanagement und eine Bürgerbeteiligung enthalten.