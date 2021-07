Die Deutsche Post DHL hat nach eigener Mitteilung einen neuen Paketshop in Speyer eröffnet: im Handyshop90 in der Gilgenstraße 29. Er sei an den sechs Werktagen jeweils von 9 bis 21 Uhr und damit 72 Stunden pro Woche geöffnet. Die Post erweitert damit ihr rund ein Dutzend Standorte umfassendes Paketshop-Netz in Speyer. In dem Geschäft sei es möglich, Pakete zu versenden, abzuholen und sich Retouren-Label ausdrucken zu lassen. Weitere interessierte Geschäftsinhaber könnten sich unter www.deutschepost.de/partner-werden melden.