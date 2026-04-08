Die Firma DeinFach baut sein bundesweites Netz anbieteroffener Paketautomaten weiter aus. In Speyer steht ein neuer Automat in der Straße Am Heringsee 2 und hat 95 Fächer.

DeinFach ist laut dem Unternehmen der erste Paketautomat, den Verbraucher für DHL-Pakete und die Sendungen weiterer Paketdienste und Händler nutzen können. Aktuell stehen mit DHL und UPS zwei führende Logistikdienstleister als integrierte Services zur Verfügung – weitere Partner werden kontinuierlich angebunden. „Damit ermöglichen wir den Nutzern rund um die Uhr einen besonders flexiblen, einfachen und komfortablen Empfang und Versand ihrer Pakete“, wird Lukas Beckedorff, Geschäftsführer von DeinFach, in der Mitteilung zitiert.

DeinFach bietet allen Paketdienstleistern und Händlern ein offenes Automatennetzwerk. Die teilnehmenden Partner ermöglichen ihren Kunden, ihre Sendungen bundesweit unkompliziert und öffnungszeitenunabhängig über die DeinFach-Automaten zu versenden und abzuholen. Dabei können sie auf die Bedienprozesse der jeweiligen Dienstleister zurückgreifen.

Mit den neuen Automaten will DeinFach die Paketabwicklung sowohl für die Nutzer als auch für Zustelldienste und Händler vereinfachen und den steigenden Anforderungen moderner Logistik gerecht werden. So entlasten Paketautomaten zum Beispiel den innerstädtischen Verkehr, indem Paketdienstleister mit nur einem Stopp mehrere Sendungen gleichzeitig zustellen und entnehmen können. Zudem ersparen offene Automatensysteme den Kunden zusätzliche Wege.