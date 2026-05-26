Für Speyer als sicheres Pflaster setzt sich nicht nur die Polizei ein. Auch die städtische Ordnungsbehörde verfolgt dieses Anliegen. Ihr neuer Chef war früher bei der Polizei.

Sicherheit, Ordnung, Umwelt, Bürgerdienste, Verkehr. Diese fünf Themen stehen schon im Namen des Fachbereichs im Rathaus, den seit 1. März Sascha Fassnacht leitet. 162 Mitarbeiter in sieben Abteilungen gehören dazu. „Hier findet sich vieles wieder, mit dem ich auch bei der Polizei schon zu tun hatte“, sagt Fassnacht. Er hat als Nachfolger des langjährigen Fachbereichsleiters Thomas Zander Verantwortung übernommen und dafür nach 21 Jahren die Uniform und den zuletzt erworbenen Rang des Hauptkommissars abgelegt.

Der 47-Jährige hat eine interessante Vita. Er ist in Deutschland aufgewachsen, hat aber als Sohn aus dem Elsass stammender Eltern die französische Staatsbürgerschaft. Das habe einst seinen Weg zur Polizei verzögert. Als er an der Hochschule der Polizei lernte, war das schon sein zweites Studium. Danach sattelte er noch ein Diplom in Betriebswirtschaftslehre sowie einen Master in Kriminologie und Polizeiwissenschaft darauf – er ist also theoretisch wie praktisch gerüstet für seinen Job in Speyer.

Ziel: Sozialer Frieden

Wenn Fassnacht darüber spricht, wie er im Rahmen seiner Möglichkeiten für Sicherheit in Speyer sorgen will, wird er schnell wissenschaftlich: „In der Kriminologie geht es darum, den sozialen Frieden zu sichern und Kriminalität gar nicht erst entstehen zu lassen.“ Deshalb ermutige er seine Mitarbeiter, bereits bei vermeintlich kleinen vorsätzlichen Mülldelikten einzugreifen. Prävention entstehe auch durch konsequentes Einschreiten und Sanktionieren. Eine saubere Stadt sei die Grundlage für eine sichere Stadt, denn „sie zeigt, dass abweichendes Verhalten wenig toleriert wird“. Wo hingegen das Stadtbild verwahrlose, nehme nach der „Broken-Windows“-Theorie auch die Kriminalität zu.

Speyer stehe in dieser Hinsicht gut da, so Fassnachts erster Eindruck. Angsträume oder „No-go“-Areas, in die sich teilweise selbst Ordnungshüter kaum trauten, gebe es nicht. Städtebaulich seien die Voraussetzungen gut, auch die soziale Durchmischung sei vorteilhaft. Unter anderem der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) mit elf Mitarbeitern, der zu Fassnachts Fachbereich gehört, hat ein Auge darauf. In diesem Bereich hat der „Neue“ schon Veränderungen initiiert. Die Dienstzeiten sollten erweitert, die Einsatzplanung solle optimiert werden.

Neue Leitstelle

Neu ist auch die Leitstelle des KVD auf der ersten Ebene des Dienstgebäudes in der Großen Himmelsgasse 10. Hier sollen die Fäden zusammenlaufen, und hier werden künftig auch auf einen großen Monitor die Aufnahmen übertragen, die die neue Videoüberwachung im Bürgerbüro Maximilianstraße erstellt. Nach einem Vandalismusvorfall im Vorraum dieser Dienststelle war zunächst ein Sicherheitsdienst geordert worden. Auf Dauer sei die Video-Variante aber besser, so Fassnacht. Hintergrund: Im ebenfalls zu seinem Bereich gehörenden Bürgerbüro gebe es vereinzelt Besuche aggressiver Speyerer. Zuletzt seien etwa Betroffene der neuen Zweitwohnsitzsteuer „not amused“ gewesen.

„Die Zündschnur ist bei vielen kürzer geworden“, so Fassnachts Blick auf die Gesellschaft nach mehr als zwei Jahrzehnten als Ordnungshüter. Er befürwortet aus Sicherheitsgründen den geplanten Einbau einer „Schleuse“ am Zugang zum Verwaltungsgebäude. „Die Kritik der Bürger an hoheitlichen Aufgaben hat zugenommen.“ Viele meinten, es besser zu wissen, sagt Fassnacht nüchtern. Wenn Beschwerden kämen, setze er sich damit als Vorgesetzter auseinander. Er habe dafür Erfahrungen am Schreibtisch, aber auch auf der Straße gesammelt.

Drogenkuriere gejagt

In Fassnachts Polizei-Biographie stehen Stationen bei der Bundes- und Landespolizei. Er war im Wechsel-, Schicht- und Kontrolldienst tätig, er war auf Streife, in der zivilen Fahndung nach Schleusern und Drogenkurieren sowie bei seiner letzten Station in der Schifferstadter Verkehrsdirektion für die Sicherheit im Personen- und Güterverkehr der Vorderpfalz zuständig. All das habe ihn für das breite Aufgabenspektrum im neuen Job gerüstet, der von der Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs über die Umwelt- bis hin zur Ausländerbehörde reicht. Die letztgenannte Einheit hat übrigens eine Außenstelle in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA), deren Zukunft wegen der möglichen Rückkehr der Bundeswehr nach Speyer ungewiss ist – ein Anlass für Sorgenfalten auch beim neuen Chef.

In diese Kategorie fallen auch die Begleiterscheinungen seines Abschieds von der Polizei. Fassnacht hält sein gerahmtes Uniformhemd im neuen Büro in Ehren, bedauert aber, dass er für den Wechsel zur Stadt seinen Beamtenstatus aufgeben musste. Das widerspreche der Vorgehensweise in anderen Bundesländern und müsse noch rechtlich geklärt werden, erklärt er. Wie gut, dass er sich auch in dieser stressigen Phase auf Ausgleich verlassen kann: Seine Familie mit Frau und zwei Kindern am Wohnort im Kreis Bad Dürkheim sorge dafür ebenso wie der Fitnesssport als sein großes Hobby.