Der Nachfolgemieter für das Ladengeschäft im Erdgeschoss der Maximilianstraße 17 steht fest: Die Modemarke „Jack & Jones“ folgt am früheren „Gerry Weber“-Standort.

Über den Einzug der Herrenmodemarke Jack & Jones in die ehemalige Gerry-Weber-Filiale informierten am Dienstag Immobilieneigentümer Andreas Gehard und die Stadt Speyer gemeinsam. Einen Eröffnungstermin nennen sie noch nicht; zunächst müssten Umbauarbeiten abgeschlossen werden. Gerry Weber war im August 2025 nach wirtschaftlichen Problemen ausgezogen. Jack & Jones gehört laut Mitteilung zum dänischen Modekonzern Bestseller, einem der größten Modehäuser Europas, der seit Juli 2025 bereits mit der Damenmodemarke Only in Speyer vertreten ist. Seine Marken Jack & Jones und Vero Moda waren früher auch Mieter der Postgalerie, sind aber schon vor Jahren wieder ausgezogen.

Die Stadt wertet die Ansiedlung als wichtiges Zeichen für die Stärke der Innenstadt. „Sie zeigt, dass die Maximilianstraße für überregionale Marken ein attraktiver Standort ist und bleibt“, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) zitiert. Sie lobt Gehard für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Gehard bewertet Jack & Jones als Mieter, „der zum Charakter der Straße passt und langfristig zur Belebung der Innenstadt beiträgt“. Sein denkmalgeschütztes Gebäude wurde 1874 als damaliges Gasthaus der Sonnenbrauerei errichtet.