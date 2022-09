Die Stadt Speyer hat einen Mitarbeiter eingestellt, der für „strategische Stadtentwicklung und Zukunftsfragen“ zuständig ist. Björn Freitag (42) übernimmt die erstmalig eingerichtete Stabsstelle im Fachbereich für Stadtentwicklung und Bauwesen, die Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (39, SPD) zugeordnet ist.

Die Stabsstelle für strategische Stadtentwicklung und Zukunftsfragen soll in den kommenden Jahren federführend die Erstellung von Fachkonzepten zur resilienten Stadtentwicklung koordinieren. Der Begriff „Resilienz“ bezeichnet in diesem Kontext Widerstandsfähigkeit, wie sie Prognosen von Fachleuten zufolge in der Zukunft unter anderem gegen Starkregenereignisse an den Tag gelegt werden muss: Zu viel Versiegelung könnte verheerende Folgen haben. Das damit befasste Klimawandelanpassungsmanagement wird als eine von Freitags Aufgaben angeführt. Er soll auch für interdisziplinäre Projekte seines Fachbereichs unter anderem im Zusammenhang mit der „Smart City“-Strategie oder der Neuausrichtung des kommunalen Umwelt- und Geoinformationsportals zuständig sein.

„Kompetenter Allrounder“

„Die Stabsstelle greift alle bedeutsamen Zukunftsthemen auf und etabliert hierfür Ziele, Strategien und Handlungskonzepte zur Umsetzung auf kommunaler Ebene“, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) in einer städtischen Mitteilung zitiert. Björn Freitag lobt sie als „ausgesprochen kompetenten Allrounder“.

Der neue Mitarbeiter wurde demnach 1979 in Neuss geboren, war für ein Ingenieurbüro in Neustadt tätig, hat in München Forstwissenschaften studiert und danach an mehreren Stellen in Bayern gearbeitet. Unter anderem war er Klimaschutzmanager für die Stadt Rosenheim, von der auch sein Fachbereichsleiter Robin Nolasco nach Speyer gewechselt ist.