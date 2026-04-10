Ab Samstag ist der Wochenmarkt auf dem Königsplatz um ein monatliches Angebot reicher: Speyerer Service-Clubs bereiten den „Marktplatz-Treff“ vor.

Den Auftakt machen die Kiwanis. Der Wein will gut ausgesucht sein. Jürgen Siewerth und Marc André de Zordo nehmen sich Zeit und schauen bei Küwe Wein&Events in der Roßmarktstraße vorbei. Wein, Sekt und Wasser sind bestellt, der Wetterbericht verspricht bis zu 22 Grad Celsius und Sonne. Die Organisatoren freuen sich: Am Samstag macht der Serviceclub Kiwanis den Auftakt, wenn auf dem Speyerer Wochenmarkt am Königsplatz ein neues Angebot zur Regelmäßigkeit wird. Einmal im Monat laden bisher sechs Speyerer Serviceclubs von April bis Oktober abwechselnd zum „Marktplatz-Treff Königsplatz“ ein. Im vergangenen Oktober hatten die Kiwanis bereits einen Probelauf gestartet, der auf positive Resonanz gestoßen war. „Die Leute fanden es gut“, sagt Siewerth. „Seid ihr nächste Woche auch da?“, hätten manche gefragt. Ganz so schnell ging es nicht, aber die Sache nahm Fahrt auf. Siewerth und De Zordo loben die Zusammenarbeit mit der Stadt und richten Dank an Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne), Wirtschaftsförderer Mario Daum und den langjährigen Fachbereichsleiter Thomas Zander, der inzwischen im Ruhestand ist. Sie hätten die Möglichkeit für den Marktplatz-Treff geschaffen.

Der Erlös aus dem Getränkeverkauf komme sozialen Projekten in der Stadt zugute. Konkret festgelegt sei das noch nicht, Ideen gebe es aber. Die Idee hinter dem Markt-Treff: sich in lockerer Atmosphäre auszutauschen, frisch eingekaufte Waren vom Markt zu genießen und dazu etwas zu trinken. So entstehe ein Forum für Marktbesucher. Bürgermeister Alexander Schubert (CDU) wolle beispielsweise vorbeischauen. „Ich finde es wichtig, dass man miteinander spricht“, so Siewerth. Das wollen die Kiwanis auch tun und über ihre Arbeit informieren. Womöglich werde auch der eine oder andere neue Mitstreiter gewonnen. „Wir hoffen, dass die Leute interessiert sind.“

70 Flaschen Wein und Sekt

Die Vorbereitungen für den Auftakt in diesem Jahr laufen: Am Freitag würden rund 70 Flaschen Wein und Sekt sowie 20 Flaschen Wasser abgeholt, am Samstag beginne der Aufbau, damit es um 9 Uhr losgehen kann. „Wir sind jetzt etwas professioneller aufgestellt“, sagt Siewerth. Der Auftakt im Oktober sei noch „etwas hemdsärmelig“ gewesen. Weil Gläser ausgingen, mussten die Ehrenamtler zum Spülen dreimal zwischen Stand und Media-Tor auf der Maximilianstraße hin und her pendeln. Das soll diesmal mit ausreichend Gläsern nicht passieren. Außerdem stelle Vereinsmitglied Jürgen Straub einen Kühlwagen seines Catering-Betriebs zur Verfügung.

Im Mai übernimmt der Lions Club die Ausrichtung des Marktplatz-Treffs. Der Austausch mit den anderen Service-Clubs sei eng, erzählen die Kiwanis-Vertreter. Bei einem gemeinsam Termin mit der Stadt seien die wichtigsten Fragen beantwortet worden. Womöglich sei der monatliche Termin auch erst der Anfang: „Wenn die Clubs Kapazität haben, könnte man es öfter machen.“