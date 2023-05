Der „Marktplatz Gute Geschäfte Speyer“, eine Art Speed-Dating für Vertreter von Wirtschaftsunternehmen und gemeinwohlorientierten Organisationen, wird am Mittwoch, 13. September, im Historischen Ratssaal in Speyer seine Premiere feiern. Das teilt die Stadt mit, die dafür eine erste Online-Informationsveranstaltung am Dienstag, 16. Mai, 17 Uhr, angesetzt hat. Im September werden demnach Vertreter aus Wirtschaft, Verwaltung und Zivilgesellschaft für 90 Minuten zusammenkommen, um über gemeinsame Projekte zu verhandeln. „Es gibt nur eine Regel: Geld ist tabu! So darf auf dem Marktplatz für Gute Geschäfte über alles gesprochen werden, nur nicht über Geld“, so die Ankündigung. Für Gemeinwohlakteure sei ein verpflichtender Vorbereitungsworkshop am 27. Juni, 18 Uhr, geplant. Firmen könnten sich am Mittwoch, 12. Juli, 19 Uhr, online informieren. Anmeldung für alle Veranstaltungen unter E-Mail an ehrenamt@stadt-speyer.de.