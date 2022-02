Die Volkshochschule (VHS) Speyer bietet im März einen Kurs zum Thema „Klimafit – Klimawandel vor der Haustür! Was kann ich tun?“ an. Er richtet sich laut einer Pressemitteilung der Stadt an alle, die mithelfen möchten, ihre Gemeinden klimafreundlich zu machen.

Im März beginnt der vom WWF Deutschland und dem Helmholtz-Forschungsverbund Regionale Klimaänderungen und Mensch entwickelte Kurs bundesweit in 128 Kommunen – auch in Speyer. Bettina Münch-Epple, Leiterin der WWF-Bildungsabteilung sagt: „Klimaschutz ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Auf das Zusammenspiel von Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft kommt es an, wenn wir die Klimawende schaffen wollen. Deswegen ist es so wichtig, ein breites Verständnis, Wissen und konkrete Handlungskompetenz über die Klimakrise in die Gesellschaft zu tragen – bis zur lokalen Ebene.“ Klimaschutz funktioniere nur mit engagierten Bürgern vor Ort, die bereit sind, sich einzusetzen, eigene Lebens- und Verhaltensweisen zu überdenken.

Der Kurs soll dafür laut Mitteilung der Stadt wichtige Grundlagen schaffen, Wissen vermitteln und konkrete Handlungsweise an die Hand geben, wird Speyers Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) zitiert.

Noch Fragen?

Der Speyerer Kurs findet an sechs Abenden von 21. März bis 2. Juni statt. Anmeldungen sind über die Website der Volkshochschule Speyer (www.vhs-speyer.de) unter Kursnummer 10402 möglich. Gebühr: 20 Euro.