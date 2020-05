Pfarrer Ralf Feix wird zum 1. August Kooperator in der Pfarrei Heiliger Christophorus in Waldsee. Bisher war der 1976 geborene Feix laut Bistum in der Abteilung Jugendseelsorge des Bischöflichen Ordinariats tätig und verantwortete die Bereiche Ministrantenseelsorge und Berufungspastoral. Feix wurde 2007 zum Priester geweiht und war bis zu seinem Wechsel in die Jugendseelsorge als Kaplan in der Pfarrgemeinde St. Jakobus in Schifferstadt tätig.

Derzeit ist in Waldsee Dominik Geiger neben seinem Studium des Kirchenrechts mit einer halben Stelle als Kooperator tätig. Diese befristete Stelle endet demnächst, wenn Geigers Studium abgeschlossen ist. Wegen der Corona-Pandemie steht der genaue Zeitpunkt noch nicht fest. Geiger ist 2015 als Kaplan in die Pfarreiengemeinschaft, zu der Altrip, Limburgerhof, Neuhofen, Otterstadt und Waldsee gehören, gekommen. Seit 1. August 2017 war er dann als Kooperator in der Pfarrei tätig.