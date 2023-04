Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die „Alte Schwartz’sche Brauerei“ ist ein Traditionslokal in Speyer. Drei Jahre lang musste dessen Inhaber Rupprecht Günster aus gesundheitlichen Gründen die Küche kalt lassen. Jetzt ist der Herd wieder in Betrieb – dank einer Kooperation, die Dudenhofener Profis in die Domstadt gebracht hat.

Seit September 2021 blieb seine Schürze blank, jetzt kocht er wieder, Gott sei Dank. Diese Nachricht dürfte Fans des Dudenhofener Gasthauses „Zum Adler“ aufatmen