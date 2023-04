Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Bedarf an gut erhaltener, preiswerter Kleidung ist groß. Die Spendenbereitschaft ist es auch. Nach dem sehr gut angenommenen DRK-Kleiderladen in der Lessingstraße und der Schließung des zweiten Geschäfts in der Karmeliterstraße hat im Juli der Laden in der Ludwigstraße 1/Ecke Herdstraße eröffnet. Er tut sich bei der Kundschaft schwer.

„Die Resonanz könnte besser sein“, beschreibt Kleiderladen-Leiterin Marina Canali die suboptimale Situation. Gründe dafür sind schnell gefunden: Personelle