„Ein kleines Stück Italien“ will Angelo Bianco mit „La Toscana“ bieten, seinem neuen Wein- und Feinkosthandel mit Weinbar, Café und Ristorante in der Auestraße. In dieser Woche war Eröffnung.

Dienstags bis samstags (jeweils 10 bis 19 Uhr) gibt’s nicht nur Weine, Wurst- oder Käsespezialitäten und italienische Produkte aus anderen Kategorien – es wird auch aufgetischt und eingeschenkt. Von 11.30 bis 17 Uhr werden täglich wechselnde Gerichte gekocht – „Pasta, Scaloppine, Lasagne“, nennen Bianco und seine zwei Mitarbeiter dafür als Stichworte. Unter den jeden Tag zwei Gerichten sei jeweils auch ein rein vegetarisches.

Qualität sei bei ihm „höchstes Gebot“, betont der aus Apulien stammende Gastronom, der zuvor in Bad Dürkheim tätig war. Von 2006 bis 2019 habe er in der Kurstadt die „Trattoria Toscana“ betrieben. „Die Lage und die Größe des Ladens sind optimal für das Konzept“, begründet er die Standortwahl. Bezogen wurden demnach in der Auestraße 19 Räume, in denen vorher das Reha-Team Vorderpfalz eingemietet war.