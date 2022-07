Fans von Modelleisenbahnen haben eine neue Anlaufstelle in Speyer. Das wird sich am Wochenende zeigen.

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause zieht das Spur-1-Treffen in die Veranstaltungshalle „Hangar 10“ des Technik-Museum Speyer. Die Veranstaltung ist im Gesamteintrittspreis des Museums enthalten und ist am Samstag, 16. Juli, von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag, 17. Juli, von 9 bis 16.30 Uhr geöffnet. Die Traditionsveranstaltung zählte laut Museum 30 Jahre zu einer der ältesten Aktionen des Technik-Museums am Nachbarstandort Sinsheim. Da das Interesse am Treffen immer größer wurde, reichte der Platz in den alten Veranstaltungsräumen nicht mehr aus. „Da Speyer nicht weit entfernt ist, entschlossen wir uns dazu, den Ort zu wechseln. Somit bleibt das Treffen unseren Museumsfans erhalten“, wird Projektleiter Holger Baschleben zitiert.

Die Aussteller und Händler kommen laut Ankündigung aus ganz Europa. Mit dabei sind viele Clubs, die ihre Spur-1-Anlagen vorführen. Bei Händlern können die Besucher stöbern. Der Austausch untereinander spielt stets auch eine große Rolle.