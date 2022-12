Andreas Kochner (Germersheim) wird neuer Geschäftsführer des TSV Speyer. Das hat der Verein unserer Zeitung auf Anfrage mitgeteilt. Nach dem Tod von Claus-Dieter Kreutzenberger übernimmt Kocher in Teilzeit. Die Vertragsunterzeichnung erfolgte am 16. Dezember. Am 1. Februar nimmt der Germersheimer seine Tätigkeit auf.