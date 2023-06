Es hätte etwas mehr los sein können in der Stadthalle beim ersten Bürgerschaftsempfang der Stadt. Sie hat diesen als Familienfest organisiert und damit den früheren Neujahrsempfang ersetzt. Die vielen Stationen kommen gut an. Die Oberbürgermeisterin hat mehrere Bitten an die Speyererinnen und Speyerer.

Für eine Kommunalpolitikerin passt der Vergleich: „Es ist wie bei Wahlprognosen. Wie es kommt, zeigt sich erst am Tag selbst.“ Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) spielte damit auf den Wetterbericht an, der ihre Verwaltung am Dienstag dazu bewogen hatte, den eigentlich überwiegend im Freien geplanten Empfang in die Stadthalle zu verlegen. Aber 80 Prozent Regenwahrscheinlichkeit, die vorhergesagt worden seien, sind eben keine 100 Prozent – und so blieb es am Freitagnachmittag trocken.

Percussion: Auftritt junger Musikschüler. Foto: pse

Die Stimmung war auch im Inneren gut. Geöffnete Türen sorgten für viel frische Luft, die Besucher waren zufrieden. „Ich war immer auch zu Gast beim Neujahrsempfang und wollte mir nun das neue Konzept anschauen“, berichtete der Speyerer Roland Karl. Er war voll des Lobes: „Es ist ansprechender als in der alten Form und schön, wenn man die ganze Familie mitbringen kann.“ Für Margarita Zellmann ist ein solches Fest wichtig: „Ich bin auch immer dabei, wenn die Stadt zu Begehungen einlädt“, berichtete die im Dombauverein aktive Protestantin. Jedes zusätzliche Format der Bürgerbeteiligung sei gut, ist sie überzeugt. „Die dafür zuständige Mitarbeiterin Sabrina Albers müsste noch ausführlicher erwähnt werden.“

Vorschläge erbeten

Albers stand auf der Bühne im kleinen Saal, als zum Auftakt der Veranstaltung der neue Stadt-Slogan „Speyer – Äfach schä ...“ vorgestellt wurde. Sie war im Dank der OB ebenso namentlich eingeschlossen wie weitere Mitglieder des Organisationskomitees aus dem Rathaus. Seiler bat zugleich um Vorschläge für den Empfang im kommenden Jahr: „Wir organisieren das Fest zum ersten Mal in dieser Form und wollen gemeinsam mit Ihnen Erfahrungen sammeln. “

Die Soziologin an der Stadtspitze empfand den Empfang auch als richtigen Anlass, um an das gesellschaftliche Miteinander zu appellieren. Auf jeden, auch auf sie selbst, prasselten derzeit viele Herausforderungen ein. Dabei dürfe nicht aus den Augen verloren werden, „dass das Leben und unsere Stadt wunderbare Seiten haben“. Dazu gehöre, wie bei dem Empfang gemeinsam zu feiern und genießen. „Wir müssen wieder mehr miteinander reden statt übereinander.“

Im großen Saal: Hüpfburg und Schminkaktion für Kinder. Foto: pse

Plauderbank kommt gut an

Ein geeignetes Plätzchen für Gespräche bot im Foyer die blaue „Plauderbank“ der Gemeindeschwestern plus, aber auch an den Stehtischen bildeten sich viele spontane Runden. Aufgebaut waren zudem Infostände städtischer Einrichtungen. Die Stadtplanung erklärte eifrig ihre Verkehrskonzepte, unter anderem die Stadtbibliothek warb für ihre Angebote. „Das Interesse ist groß, wir haben hier einen guten Standplatz und sind quasi das Empfangskomitee“, sagte Bücherei-Mitarbeiterin Kerstin Bürger.

Für Bewirtung sorgten unter anderem die Feuerwehr, die Bäckerei Berzel, die Black Stork Braumanufaktur, der Jugendstadtrat mit alkoholfreien Cocktails und Eis am Rhein. Kulturelle Beiträge leisteten mehrere Gruppen der städtischen Musikschule, besonders lautstark und eindrucksvoll die jungen Percussionisten.