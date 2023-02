Vor gut zwei Wochen öffnete die Familie Türkylmaz ihren neuen Laden „Sultan“ in der Wormser Straße. Die Spezialität des Dönerladens seien „türkische Feinkost und richtige Tagesgerichte“, sagen die Betreiber.

Das Gebäude in der Wormser Landstraße hätten sie schon seit vergangenem Jahr angemietet, doch sie seien sich unsicher gewesen, was sie mit dem Laden machen wollen, so die Familie. Eines stand fest: Der Laden sollte von Makbyle Türkylmaz betrieben werden. Sie ist die Nichte des Besitzers, eines Ludwigshafener Bauunternehmers.

Besonders stolz ist die Betreiberfamilie auf ihre Knoblauchwurst und den Frikadellenkebab. Beides gebe es nur im Sultan. Tagesgerichte und ein komplettes türkisches Frühstück seien für zehn bis 15 Euro zu haben.

Offen von „acht bis acht“ - vorerst

Nach einem schleppenden Start kämen inzwischen immer mehr Gäste, die Lust auf mehr als nur Döner hätten, sagen die Gastronomen. An den Öffnungszeiten werde noch geschraubt: Momentan ist der Laden „zwischen acht und acht“ geöffnet und nur sonntags geschlossen. Das könne sich im Sommer aber noch ändern.