In die Erlus-Villa in der Alten Ziegelei am Speyerer Rheinhafen zieht wieder Leben ein: Die GoodSpaces GmbH aus Karlsruhe eröffnet dort nach RHEINPFALZ-Informationen nächste Woche einen Coworking-Space. Auch für das Außengelände rund um die ehemalige Direktorenvilla gibt es Pläne.

Seit Anfang Juni tut sich was in dem sozialen Netzwerk Instagram: Auf dem Kanal von „RheinVilla Speyer“ wird aktiv nach Service- und Barpersonal gesucht, werden fleißig