Die Evangelische Kirche der Pfalz bietet im Juni für Bands und Einzelpersonen einen weiteren Coaching-Workshop für christliche Popmusik an. Vom 18. bis 20. Juni finde in Zweibrücken eine entsprechende Fortbildung des Kirchenmusikalischen Fortbildungszentrums und des Instituts für kirchliche Fortbildung statt, teilte die Landeskirche am Donnerstag in Speyer mit. Der bereits zum sechsten Mal vom Pirmasenser Kirchenmusikdirektor Maurice Antoine Croissant veranstaltete Workshop komme allerdings nur zustande, wenn es die Corona-Lage erlaube. Anmeldungen seien bis 3. Mai möglich.

Bei dem Kurswochenende erhielten maximal 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Einzel- und Gruppenunterricht wertvolle Hinweise für den Gesang und ihre Instrumente (Piano, Gitarre, Schlagzeug, Bass) sowie Hilfestellungen etwa im Zusammenspiel in der Band und bei der Beschallungstechnik. Im Vorfeld gebe es Songs zur Vorbereitung, die dann auf mehrere Bands verteilt im Workshop erarbeitet und geprobt würden. Mit dem Programm werde ein Abschlussgottesdienst in der Zweibrücker Alexanderskirche gestaltet.

Dozentinnen und Dozenten sind den Angaben zufolge Francesco Cottone und Silvana Berwanger (Gesang), Steffen Roßkopf und Jörg Concemus (Gitarre), Achim Bißbort (Bass), Bezirkskantor Stefan Ulrich und Kirchenmusikdirektor Croissant (Piano) sowie Daniel Jakobi (Drums). Veranstaltungsorte sind das Dietrich-Bonhoeffer-Haus, die Karlskirche und die Alexanderskirche in Zweibrücken.