Craig Gershater ist der neue Bürgermeister von Speyers englischer Partnerstadt Chichester. Der Politiker ist in Speyer kein Unbekannter.

Gershater war als Stadtrat schon maßgeblich in die Vertragsverhandlungen zur Partnerschaft eingebunden und hat im Dezember 2022, anlässlich der Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages, erstmals Speyer besucht. Am Mittwochabend wurde er als Mitglied der liberaldemokratischen Partei im Stadtrat von Chichester zum Bürgermeister gewählt.

Gershater hat die meiste Zeit seiner Karriere als wissenschaftlicher Berater in der pharmazeutischen Industrie gearbeitet. Er hat Universitätsabschlüsse in Biochemie, Mathematik und Mikrobiologie und hat als Berater für Forschungs- und Entwicklungsprogramme in den USA, Europa und Neuseeland sowie in der Wissenschaft, insbesondere an den Universitäten Cambridge und London, gearbeitet. Seit seiner Pensionierung hat er sich auch als preisgekrönter Gästeführer des „Institute of Tourist Guiding“ für Südengland einen guten Namen gemacht.