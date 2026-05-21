Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Speyer hat einen neuen Vorstand. An der Spitze bleibt weiterhin der Vorsitzende Walter Feiniler, der in seinem Amt bestätigt wurde, wie der Verein mitteilt. Als stellvertretende Vorsitzende wurden Susanne Thull und Nicholas Herbin gewählt. Das Amt des Schriftführers übernimmt Thorsten Thull, zum Schatzmeister wurde Lukas Schmidt gewählt. Dem neuen Vorstand gehören außerdem als Beisitzer Dilek Yesil, Michael Gerber, André Schmidt und Manuel Burger an. Auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung standen zudem die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften. Seit 50 Jahren hält Rolf Weis der Awo die Treue, für 40 Jahre Awo-Mitgliedschaft wurden Ruth Bohn, Ingrid Mückain, Jutta Schumacher und Bernhard Mückain geehrt.